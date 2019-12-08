Вышла первая книга рецептов обладателя двух звезд Мишлен Жерома Банктеля

Она вышла в издательстве Flammarion. Восемьдесят рецептов в сопровождении фотографий авторства Ричарда Хотона классифицированы в соответствии с чувствами, которые они вызывают: наслаждение, волнение, нежность, ясность. Постоянные гости Le Gabriel найдут среди них знаковые и полюбившиеся блюда, такие как голубь с какао, ризотто и хрустящей гречневой крупой. Шеф также рассказывает о себе, мастерах и команде, пишет euromag.ru.

Книга Жерома Банктеля, обладателя двух звезд «Мишлен», вдохновляет и погружает в мир высокой гастрономии и объясняет процесс приготовления доступным языком, раскрывая профессиональные секреты, отточенные на кухне ресторана Le Gabriel.