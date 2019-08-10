Выставка, посвященная Карлу Лагерфельду, состоится в Монако

Экспозиция будет посвящена легендарному кутюрье и почетному резиденту Монако – Карлу Лагерфельду.

На выставке можно будет увидеть коллекцию авторских работ – с тех времен, когда Лагерфельд был главным модельером бренда Chloe в 1970-е годы, пишет euromag.ru.

Впервые в Европе будет представлена исключительная коллекция дизайнерской одежды и мебели, антиквариата, аксессуаров, виниловых дисков и предметов роскоши.