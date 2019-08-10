Выставка, посвященная Карлу Лагерфельду, состоится в Монако
Выставка Salon du Vintage пройдет в Шапито Фонвьей (Chapiteau De Monaco) в Монако с 26 октября по 27 октября 2019 года.
Экспозиция будет посвящена легендарному кутюрье и почетному резиденту Монако – Карлу Лагерфельду.
На выставке можно будет увидеть коллекцию авторских работ – с тех времен, когда Лагерфельд был главным модельером бренда Chloe в 1970-е годы, пишет euromag.ru.
Впервые в Европе будет представлена исключительная коллекция дизайнерской одежды и мебели, антиквариата, аксессуаров, виниловых дисков и предметов роскоши.