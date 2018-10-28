Выявлен способ затормозить старение мозга

В предыдущих исследованиях биологи показали, что физические упражнения высвобождают белок RbAp48, препятствующий наступлению старческого слабоумия. RbAp48 участвует в образовании хроматина — комплекса ДНК, РНК и других различных белков. При этом подавление мышиного гена, кодирующего соединение, приводит к ухудшению когнитивных способностей молодых грызунов подобно тому, что наблюдается у старых животных.

В новой работе ученые продемонстрировали, что RbAp48 взаимодействует с остеокальцином. RbAp48 контролирует активность генов, кодирующих нейротрофический фактор мозга BDNF и белковый рецептор GPR158. Работа этих соединений, важных для памяти, в свою очередь, зависит от остеокальцина.

По словам исследователей, даже небольшая физическая активность, например, ходьба, помогает высвобождать остеокальцин и RbAp48, что уменьшает риск развития старческого слабоумия.