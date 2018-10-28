Выявлен способ затормозить старение мозга

Воскресенье, 28 Октябрь 2018 Мир Мир Популярные материалы

Выявлен способ затормозить старение мозга

Ученые выяснили, что гормон остеокальцин, который вырабатывается клетками костной ткани, способствует улучшению памяти в стареющем мозге.

В предыдущих исследованиях биологи показали, что физические упражнения высвобождают белок RbAp48, препятствующий наступлению старческого слабоумия. RbAp48 участвует в образовании хроматина — комплекса ДНК, РНК и других различных белков. При этом подавление мышиного гена, кодирующего соединение, приводит к ухудшению когнитивных способностей молодых грызунов подобно тому, что наблюдается у старых животных.

В новой работе ученые продемонстрировали, что RbAp48 взаимодействует с остеокальцином. RbAp48 контролирует активность генов, кодирующих нейротрофический фактор мозга BDNF и белковый рецептор GPR158. Работа этих соединений, важных для памяти, в свою очередь, зависит от остеокальцина.

По словам исследователей, даже небольшая физическая активность, например, ходьба, помогает высвобождать остеокальцин и RbAp48, что уменьшает риск развития старческого слабоумия.

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