Выявлена неожиданная опасность шампуня и зубной пасты

Понедельник, 31 Декабрь 2018 Мир Мир

Выявлена неожиданная опасность шампуня и зубной пасты

Ученые выяснили, что дети, которые подвергаются воздействию химических веществ, содержащихся в зубной пасте, могут быть склонными к преждевременному половому созреванию.

Это, в свою очередь, способствует высокому риску психических заболеваний, рака груди и половых органов, сообщает издание The Star.

В исследовании приняли участие 388 девочек, за здоровьем которых следили от самого рождения до достижения подросткового возраста. Специалисты определили основные факторы, влияющие на рост и развитие организма детей. При этом преждевременное половое созревание определялось как рост груди и первые месячные до восьмилетнего возраста. Известно, что девочки с этой проблемой, становясь старше, сталкиваются с социальными проблемами и склонны к рискованному поведению будучи подростками. При этом обычно девочки вступают в пубертатный период в 11 лет.

Как отмечают специалисты, раннее созревание, наблюдаемое в ходе многолетних обследований, могут вызывать такие химические вещества, содержащиеся в средствах личной гигиены, как фталаты, парабены и фенолы. Их действие напоминает действие гормонов, что приводит к сбоям в деятельности эндокринной системы. Однако ученые отмечают, что их влияние на организм необходимо подтвердить в будущих исследованиях.

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