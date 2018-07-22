Выявлена новая опасность мяса

Воскресенье, 22 Июль 2018 Мир Мир Популярные материалы

Выявлена новая опасность мяса

Ученые Университета Джонса Хопкинса (США) выяснили, что химические вещества, используемые при приготовлении мясных продуктов, повышают риск развития маниакального синдрома.

Статья исследователей опубликована в журнале Molecular Psychiatry, пресс-релиз доступен на сайте MedicalXpress.

Специалисты проанализировали данные, собранные в 2007-2017 годах, о состоянии здоровья и диете 1101 человека в возрасте от 18 до 65 лет, которые были здоровыми или страдали от психических заболеваний. Оказалось, что пациенты с маниакальным синдромом в 3,5 раза чаще употребляли в пищу мясо, чем люди без расстройства. При этом ученые не нашли связи диеты с другими заболеваниями, такими как биполярное расстройство, шизоаффективный психоз или депрессия.

Эксперименты на крысах показали, что добавление нитратов, которые используются при консервировании мясопродуктов, в течение всего двух недель вызывают у животных гиперактивность, характерную для маниакального синдрома.

Маниакальным синдромом называют состояние с такими симптомами, как стойкое приподнятое настроение (гипертимия), а также двигательное и психическое возбуждение. Часто приступы заболевания наблюдаются вместе с биполярным расстройством, кроме того, синдром может быть вызван приемом лекарств, наркотиков и даже развиться после хирургической операции.

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