Взрыв на шахте убил 11 поляков и двух чехов

Об этом сообщил представитель горнодобывающей компании OKD Иво Целеховский (Ivo Celechovsky).

По его информации, среди погибших 11 человек — граждане Польши, еще двое — чехи. В пресс-службе сообщили, что всего в районе взрыва работали 23 шахтера, из них только двое были чешскими гражданами. Семерым пострадавшим была оказана помощь на месте, сейчас в больнице находятся трое раненых, один из них в критическом состоянии, передает РИА Новости.

Ранее в OKD сообщали, что операцию под землей пришлось прекратить из-за плохих условий: спасатели не смогли продвигаться дальше из-за бушующего пожара и нулевой видимости.

Инцидент произошел неподалеку от города Карвина на северо-востоке страны вечером в четверг, 20 декабря. Причиной стало возгорание метана.

Отмечается, что это самое серьезное происшествие страны с 1990 года. Тогда 30 человек погибли при пожаре на угольных шахтах неподалеку от Карвина.