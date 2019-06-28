Взрыв произошел в жилом доме в Вене

По словам представителя пожарной службы, под завалами может находиться еще один человек. Еще три жителя дома, в котором произошел взрыв, числятся пропавшими, пишет euromag.ru.

Как уточняет издание Standard со ссылкой на представителя пожарной службы., неизвестно, находились ли они в здании в момент происшествия.

Взрыв прогремел в жилом доме в Вене в среду около 16.30 по местному времени. По предварительной версии, причиной взрыва стала утечка газа.