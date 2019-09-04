Взрыв разрушил три дома в Бельгии

Спасатели ведут разбор завалов, одного человека удалось извлечь, не исключено, что число пострадавших может быть больше, сообщило во вторник городское управление полиции.

Ранее сообщалось о взрыве в доме в квартале Вилрейк под Антверпеном. По уточненным данным, разрушены три постройки, стоявшие в один ряд, пишет euromag.ru.

Причиной взрыва могла быть утечка газа или строительные работы в одном из зданий.

"Взрывом в Вилрейке разрушены три постройки. На месте происшествия работают экстренные службы. Есть несколько раненых, и еще остаются люди под завалами. Один уже извлечен", - сообщила пресс-служба полиции.