WhatsApp избавят от привязки к смартфону

Среда, 31 Июль 2019 Мир Мир

WhatsApp избавят от привязки к смартфону

Мессенджер WhatsApp в скором времени освободит пользователей от привязки к смартфону.

Как сообщает WABetaInfo, ведется работа над соответствующей системой.

В настоящее время для использования WhatsApp на компьютере необходимо постоянное подключение смартфона. Если устройство выключено, то пользователь не сможет отправлять сообщения с компьютера.

По данным WABetaInfo, планируется создать систему с несколькими учетными записями, из-за чего мессенджер станет доступен на ПК независимо от смартфона. При этом сообщения, утверждает инсайдер, как и раньше будут храниться на смартфоне и синхронизироваться в приложениях на других устройствах.

После реализации системы с несколькими аккаунтами также планируется выпустить отдельный WhatsApp для планшетов Apple — iPad. В настоящее время для использования мессенджера на планшете требуется привязка к смартфону.

Официально WhatsApp пока никак не прокомментировал эту информацию.

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