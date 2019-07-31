WhatsApp избавят от привязки к смартфону
Мессенджер WhatsApp в скором времени освободит пользователей от привязки к смартфону.
Как сообщает WABetaInfo, ведется работа над соответствующей системой.
В настоящее время для использования WhatsApp на компьютере необходимо постоянное подключение смартфона. Если устройство выключено, то пользователь не сможет отправлять сообщения с компьютера.
По данным WABetaInfo, планируется создать систему с несколькими учетными записями, из-за чего мессенджер станет доступен на ПК независимо от смартфона. При этом сообщения, утверждает инсайдер, как и раньше будут храниться на смартфоне и синхронизироваться в приложениях на других устройствах.
После реализации системы с несколькими аккаунтами также планируется выпустить отдельный WhatsApp для планшетов Apple — iPad. В настоящее время для использования мессенджера на планшете требуется привязка к смартфону.
Официально WhatsApp пока никак не прокомментировал эту информацию.