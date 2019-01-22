WhatsApp ограничил отправку сообщений

Вторник, 22 Январь 2019 Мир Мир

WhatsApp ограничил отправку сообщений

Мессенджер WhatsApp ограничил функцию рассылки сообщений, пишет портал Metro.

"С сегодняшнего дня мы вводим лимит для пользователей по всему миру на пять пересылаемых сообщений", — цитирует издание заявление вице-президента компании Виктории Гранд.

По словам представителей мессенджера, это позволит бороться с распространением фальшивой информации. Изначально эта функция использовалась только в Индии в качестве эксперимента. Как сообщает издание, в этой стране за последние два года более 40 человек были убиты из-за распространения фальшивых сведений о них.

Ранее сообщения можно было пересылать 20 адресатам, пишет РИА Новости.

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