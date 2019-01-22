WhatsApp ограничил отправку сообщений

"С сегодняшнего дня мы вводим лимит для пользователей по всему миру на пять пересылаемых сообщений", — цитирует издание заявление вице-президента компании Виктории Гранд.

По словам представителей мессенджера, это позволит бороться с распространением фальшивой информации. Изначально эта функция использовалась только в Индии в качестве эксперимента. Как сообщает издание, в этой стране за последние два года более 40 человек были убиты из-за распространения фальшивых сведений о них.

Ранее сообщения можно было пересылать 20 адресатам, пишет РИА Новости.