WhatsApp стал самым популярным мессенджером

Вторник, 18 Сентябрь 2018 Мир Мир

WhatsApp стал самым популярным мессенджером

Мессенджеры стали самой популярной функцией в смартфонах россиян.

Мессенджеры в 2018 году заняли первое место по популярности среди россиян, сместив с первой строчки звонки по сотовой связи, говорится в исследовании международной консалтинговой компании Deloitte «Медиапотребление в России – 2018», пишет РИА Новости.
Абсолютное большинство владельцев смартфонов (93%) использует на них мессенджеры. В России самыми распространенными мессенджерами являются WhatsApp (69%), Viber (57%) и Skype (45%). За год существенно сократилась доля россиян, на смартфонах которых установлен Skype (на 7 п.п.), а также на 5 п.п. снизился индекс его использования.
Лидерами по частоте использования среди мессенджеров являются WhatsApp (58%) и Viber (38%). За год их востребованность увеличилась на 11 п.п. и 5 п.п. соответственно. Также авторы исследования отмечают, что за год увеличилась популярность Telegram: на 8 п.п. выросла доля респондентов, на смартфонах которых он установлен, до 25%, на 3 п.п. увеличился индекс его использования — до 10%.
Мессенджерами чаще стали пользоваться почти половина респондентов, при этом индекс востребованности (разница между долей тех, кто отмечает рост объемов использования и долей тех, кто отмечает сокращение) вырос на 15 п.п. — до плюс 40%. Также респонденты отметили, что стали заметно чаще использовать звонки по интернету (индекс востребованности вырос до плюс 19%), однако этот вид связи по-прежнему уступает по популярности звонкам по сотовой связи. В то же время, востребованность смс-сообщений и видеоигр снижается (до минус 39% и минус 35% соответственно).

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