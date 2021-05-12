WhatsApp в мае начнет отключать «несогласных»

15 мая вступают в силу новые правила самого популярного в мире мессенджера WhatsApp. Обычно эти правила никто не читает и при регистрации в мессенджере просто ставят галочку «согласен», но в этот раз что-то пошло не так.



Что за новые правила

Одно из главных нововведений в правилах WhatsApp — изменение схемы передачи персональных данных пользователей. Люди заметили в новых правилах пункт, что мессенджер будет передавать данные о пользователях материнской компании Facebook — она дальше может использовать эти данные для анализа, подбора контекстной рекламы и перепродажи другим компаниям.

Принципиально в правилах ничего не изменилось, WhatsApp и раньше передавал данные о пользователях в Facebook, только теперь этот процесс стал более открытым. Руководители мессенджера утверждают, что они не передают содержание переписок и звонков между пользователями третьим лицам, а также не следят за местоположением.

Если вы хотите знать, какие данные о вас собирает WhatsApp, для этого есть отдельная функция в мессенджере.

Почему нововведения не понравились пользователям

Похоже, что проблема даже больше не в самом WhatsApp, а в материнской компании и социальной сети Facebook, которая неоднократно была замечена в небрежном отношении к персональным данным и допущении утечек.

WhatsApp огласила новые правила в декабре 2020 года, после чего компания столкнулась с волной критики. Пользователи начали публично отказываться от приложения и переходить на решения конкурентов. Ситуация оказалась настолько серьезной, что WhatsApp купила рекламное место во многих зарубежных деловых газетах и изданиях, чтобы отречься от обвинений в «сливе» личных переписок пользователей.

Изначально правила должны были заработать 8 февраля 2021 года, но из-за критики запуск перенесли на 15 мая. Отчасти это помогло снизить уровень критики и отвлечь людей на время, но часть аудитории уже начала перетекать в другие мессенджеры. Например, издание The Wall Street Journal сообщило о резком росте популярности ICQ New, который был популярен еще в 90-х годах.



Что будет с «несогласными»

Пользователи уже постепенно получают предложение принять или отказаться от новых правил WhatsApp — это решение можно откладывать вплоть до 15 мая. После этого срока администрация мессенджера начнет постепенно блокировать пользователей, но ограничивать все функции сразу не будут.

После 15 мая у пользователей, которые не согласились с новыми правилами, пропадут все сообщения — невозможно будет отправлять и читать их. В мессенджере будут работать только голосовые звонки через интернет, но со временем и эту функцию тоже отключат.

Дальше у пользователей остается только два варианта - отказаться от WhatsApp или согласиться с правилами. Тут каждый решает сам, что делать, для окончательного решения советуем внимательно ознакомиться со всеми нововведениями в правилах WhatsApp.