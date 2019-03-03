WhatsApp внедрит новую функцию
WhatsApp включит в настройки будущей версии сервиса опцию, ограничивающую добавление пользователей в групповые чаты.
Об этом сообщает WABetaInfo.
В настройках конфиденциальности пользователи смогут выбрать, кто может добавлять их в чаты: все пользователи, люди из записной книжки или никто. Функция вводится в качестве меры борьбы со спамом. В настоящий момент добавлять пользователя в любой чат можно без его разрешения.
Опция появилась в тестовой версии, в ближайшее время она будет доступна в обновленной версии приложения.