WhatsApp внедрит новую функцию

Об этом сообщает WABetaInfo.

В настройках конфиденциальности пользователи смогут выбрать, кто может добавлять их в чаты: все пользователи, люди из записной книжки или никто. Функция вводится в качестве меры борьбы со спамом. В настоящий момент добавлять пользователя в любой чат можно без его разрешения.

Опция появилась в тестовой версии, в ближайшее время она будет доступна в обновленной версии приложения.