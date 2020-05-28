Xiaomi начала тестировать сеть 6G

Четверг, 28 Май 2020 Мир Мир

Xiaomi начала тестировать сеть 6G

Xiaomi начала предварительные тесты сети 6G.

Об этом в интервью китайскому агентству «Синьхуа» рассказал основатель и генеральный директор компании Лэй Цзюнь (Lei Jun).

По словам Цзюня, производитель смартфонов и техники для дома заинтересован в освоении стандарта связи нового поколения. Предприниматель не раскрыл подробной информации о проводимых тестах, но отметил, что в Xiaomi стартовали исследования сетей 6G. Лэй Цзюнь также подчеркнул, что развитие стандарта связи шестого поколения невозможно без развертывания обширной сети спутникового интернета.

В контексте обсуждения 5G глава Xiaomi указал на то, что пандемия коронавируса негативно отразилась на развитии отрасли во всем мире. Предприниматель отметил, что компания намерена и дальше производить смартфоны с поддержкой 5G, чтобы «защитить» китайский рынок и организовать международную экспансию Xiaomi. «Аппараты с 5G призваны удовлетворить потребности китайского рынка», — сказал Цзюнь.

Основатель китайской компании уточнил, что внедрение 5G существенным образом улучшит жизнь людей. В качестве примера он привел популяризацию стриминга видео в разрешении 8К и появление видеоконференций нового типа, взрывное развитие сегмента облачного гейминга и автономного вождения. Лэй Цзюнь подытожил, что его компания не заинтересована в производстве смартфонов с поддержкой актуального стандарта связи 4G.

Согласно оценке австралийских ученых, скорость передачи данных в сетях шестого поколения может достигать одного терабита в секунду. С появлением 5G специалисты спрогнозировали революцию в техническом прогрессе и достижение высокой интеграции техники и человеческого мозга.

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