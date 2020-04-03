Xiaomi выпустит смартфон с камерой на 144 мегапикселя

Об этом в своем Twitter рассказал индийский инсайдер Судханшу Амбхоре (Sudhanshu Ambhore).

По мнению Амбхоре, камеру с объективом подобного разрешения получит смартфон Mi 10S Pro или Mi CC10 Pro. В комментариях эксперт отметил, что уверен в публикуемом инсайде на 100 процентов. Таким образом, компания может выпустить первый на рынке девайс с камерой разрешением 144 мегапикселя.

Издание GSM Arena заметило, что все актуальные смартфоны китайский корпорации имеют сенсоры от Samsung, поэтому Xiaomi, очевидно, получит новую камеру от корейской компании. Ранее Xiaomi стала первым производителем смартфонов, который выпустил на рынок девайсы с камерой разрешением 48, 64 и 108 мегапикселей — Redmi Note 7, Redmi Note 8 Pro и Mi CC9 Pro / Mi Note 10 соответственно.

В конце марта в сети опубликовали скриншот деловой переписки Xiaomi, в которой нашли список всех запланированных к выходу на третий квартал 2020 года девайсов. В их число вошли Mi 10T и Mi 10T Pro, Mi 10S и Mi 10S+, новые устройства линеек Mi Mix, Mi CC10, складной телефон Mi Zero и другие гаджеты.

Актуальная на первую половину 2020 года линейка смартфонов Xiaomi включает в себя девайсы Mi 10 и Mi 10 Pro. Флагманы получили 6,67-дюймовый Super AMOLED-экран, процессор Snapdragon 865, 8/12 гигабайт оперативной и 128/256 гигабайт встроенной памяти и камеру на четыре сенсора. Топовый Mi 10 Pro отличается основной камерой, которая имеет 108-мегапиксельный модуль, 20-мегапиксельный широкоугольный объектив и два телеобъектива разрешением 12 и 8 мегапикселей с цифровым зумом 50X. Стоимость устройств начинается с 4 тысяч юаней.