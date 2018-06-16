Яйца полезны для здоровья

Суббота, 16 Июнь 2018 Мир Мир Популярные материалы

Яйца полезны для здоровья

Ежедневное употребление яиц оказалось полезным.

Ученые Американского общества питания на конференции Nutrition 2018 представили предварительные результаты ряда научных работ, в которых раскрывается польза различных пищевых продуктов для здоровья человека.

Исследование с участием пациентов с ожирением и лишним весом показало, что ежедневное употребление яиц в течение 12 недель значительно снижает вероятность развития диабета, при этом не меняется уровень холестерина в крови. Орехи пеканы также нормализуют уровень сахара в крови и уменьшают резистентность к инсулину всего через четыре недели после начала приема, при этом их дневная доза составляла 42 грамма.

Результаты научной работы, в которой приняли участие 101 677 человек в возрасте 54-83 лет, показали, что ферментированные молочные продукты с низким содержанием жира (йогурты) способствовали профилактике колоректального рака. Другое исследование с участием 706 добровольцев продемонстрировало пользу листовых овощей и ягод для снижения риска развития болезни Паркинсона.

Анализ полисахаридов PPEP-1 и PPEP-2, выделенных из съедобного гриба вешенки степной Pleurotus eryngii, показал, что эти соединения обладают противовоспалительным действием. Другое исследование, в котором приняли участие 14 тысяч человек, продемонстрировало, что те, кто пьет три и больше чашек кофе в день, реже попадают в больницу с заболеваниями печени.

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