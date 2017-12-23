«Яндекс» назвал главную семейную проблему россиян

Об этом свидетельствуют данные, собранные компанией «Яндекс» на основании поисковых запросов.

Согласно данным исследования, запросы «если муж не любит жену, какие признаки» и «если жена не любит мужа, признаки» стали самыми популярными на тему семейных отношений в этом году, сообщает ТАСС.

На втором месте по популярности оказались запросы «что делать, если муж/жена изменяет» и что делать, «если жена не хочет секса». Запрос «что делать, если муж не хочет жену» оказался на третьей строчке.

Среди женских запросов в топ-10 также вошли «что делать, если муж пьет» (4 место) и «размер алиментов, если муж официально не работает» (5 место). На шестой строчке по популярности среди женщин оказался запрос «что делать, если муж не моется».

Мужчины чаще всего у поисковика спрашивали «что делать, если жена дура и истеричка» (3 место), а также «что делать, если жена не умеет готовить» (6 место). Запросы «можно ли развестись, если жена беременная», и «как сохранить семью, если жена разлюбила», оказались на седьмом и восьмом месте соответственно.