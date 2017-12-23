«Яндекс» назвал главную семейную проблему россиян
Охлаждение супружеских отношений является главной проблемой, беспокоящей семейные пары.
Об этом свидетельствуют данные, собранные компанией «Яндекс» на основании поисковых запросов.
Согласно данным исследования, запросы «если муж не любит жену, какие признаки» и «если жена не любит мужа, признаки» стали самыми популярными на тему семейных отношений в этом году, сообщает ТАСС.
На втором месте по популярности оказались запросы «что делать, если муж/жена изменяет» и что делать, «если жена не хочет секса». Запрос «что делать, если муж не хочет жену» оказался на третьей строчке.
Среди женских запросов в топ-10 также вошли «что делать, если муж пьет» (4 место) и «размер алиментов, если муж официально не работает» (5 место). На шестой строчке по популярности среди женщин оказался запрос «что делать, если муж не моется».
Мужчины чаще всего у поисковика спрашивали «что делать, если жена дура и истеричка» (3 место), а также «что делать, если жена не умеет готовить» (6 место). Запросы «можно ли развестись, если жена беременная», и «как сохранить семью, если жена разлюбила», оказались на седьмом и восьмом месте соответственно.