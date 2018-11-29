Японцев заставят заплатить за рабский труд корейцев

Четверг, 29 Ноябрь 2018 Мир Мир

Японцев заставят заплатить за рабский труд корейцев

Верховный суд Южной Кореи обязал японскую компанию Mitsubishi выплатить десяти корейцам крупные компенсации за эксплуатацию их труда во время японской оккупации Кореи.

Отдельные иски подали две группы пострадавших: пятеро мужчин и пятеро женщин, которых в 1944 году принуждали работать на авиационном заводе Mitsubishi в японской Нагое. Суд потребовал компанию выплатить мужчинам по 80 миллионов вон (71 тысяча долларов), а женщинам — от 100 до 150 миллионов вон (от 89 до 133 тысяч долларов).

По словам 87-летней Ян Гым До, работники находились в крайне тяжелых условиях, их регулярно избивали надзиратели. Вместе с другими женщинами она подавала судебные иски к японской фирме с 1999 года, пока в 2008-м не получила окончательный отказ в Верховном суде Японии.

Месяцем ранее верховный суд вынес вердикт по подобному делу, потребовав японскую компанию выплатить 400 миллионов вон (350 тысяч долларов) четверым корейцам. Судебного решения на данный момент ожидают еще 14 таких исков, а всего в Сеуле насчитывается 299 японских фирм, виновных в «военных преступлениях» против корейских граждан.

Японская сторона настаивает на том, что заключенное в 1965 году перемирие между двумя странами лишает корейцев права на подобные требования. Тогда Япония выплатила Корее репарации в размере примерно 800 миллионов долларов.

По данным Сеула, за время оккупации, продлившейся с 1910 по 1945 год, 780 тысяч корейцев принуждали к труду. Многие из них — женщины, которых заставляли работать в борделях для японских солдат.

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