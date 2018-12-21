Япония потратит рекордно много денег на военных

Расходы на безопасность в следующем году вырастут практически на два процента — до 47 миллиардов долларов — при общем госбюджете в 912 миллиардов. Как отмечается, это связано с укреплением противоракетной обороны и развертыванием самолетов-невидимок для противостояния Китаю. Подобное финансирование в том числе покроет расходы на развертывание в Японии американских комплексов противоракетной обороны Aegis Ashore — наземной версии системы Aegis («Иджис»).

Увеличение бюджета напрямую направлено на противодействие китайской угрозы, отметил Акира Като, профессор международной политики и региональной безопасности токийского Университета имени Ж.Ф. Оберлена. По его словам, Токио также «закупает большее количество военной техники, чтобы избежать торговой войны с Вашингтоном».