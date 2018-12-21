Япония потратит рекордно много денег на военных

Пятница, 21 Декабрь 2018 Мир Мир

Япония потратит рекордно много денег на военных

Япония представила рекордно большой оборонный бюджет на 2019 финансовый год.

Расходы на безопасность в следующем году вырастут практически на два процента — до 47 миллиардов долларов — при общем госбюджете в 912 миллиардов. Как отмечается, это связано с укреплением противоракетной обороны и развертыванием самолетов-невидимок для противостояния Китаю. Подобное финансирование в том числе покроет расходы на развертывание в Японии американских комплексов противоракетной обороны Aegis Ashore — наземной версии системы Aegis («Иджис»).

Увеличение бюджета напрямую направлено на противодействие китайской угрозы, отметил Акира Като, профессор международной политики и региональной безопасности токийского Университета имени Ж.Ф. Оберлена. По его словам, Токио также «закупает большее количество военной техники, чтобы избежать торговой войны с Вашингтоном».

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