Япония решила в открытую убивать китов

Этот шаг позволит Токио возобновить охоту на китов. Япония более 30 лет соблюдала требования комиссии, однако, как заявил генеральный секретарь кабинета министров Есихидэ Суга, ученые подтвердили достаточное количество этих млекопитающих.

Суга уточнил, что добыча будет вестись исключительно в территориальных водах и эксклюзивной экономической зоне Японии. Выход из комиссии позволит китобоям выйти в море 30 июня 2019 года.

Охота на китов запрещена с 1982 года. Япония, тем не менее, продолжала эту практику под видом научной деятельности, что вызывало протесты экологов. Ежегодно японские китобои производили отлов около 1000 особей.

Местное правительство неоднократно объясняло, что употребление китового мяса является национальной традицией. Помимо Японии, отловом китов продолжают заниматься в Норвегии и Исландии.

Богатое белками мясо китов было основным источником питания японцев в послевоенное время, когда оно подавалось на школьных обедах. В 1960-х годах в стране ежегодно потребляли около 200 000 тонн китового мяса.