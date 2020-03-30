Япония закроет границы для иностранцев

Понедельник, 30 Март 2020 Мир Мир

Япония закроет границы для иностранцев

Япония закроет границы для иностранцев из большинства стран Европы, США, Китая и Южной Кореи из-за пандемии коронавируса.

Об этом сообщает Asahi.

Отмечается, что запрет может также коснуться некоторых государств Юго-Восточной Азии и Африки. Сроки действия ограничений не называются.

24 марта стало известно, что Олимпийские игры-2020, которые должны состояться в Токио, перенесены на год из-за распространения коронавируса. Идея отложить старт Игр принадлежит правительству Японии. Потери от этого решения оцениваются в 2,7 миллиарда долларов.

По последним данным, в мире выявлено свыше 723 тысяч инфицированных коронавирусом; 34 тысячи человек погибли, 152 тысячи — вылечились. Вспышка пневмонии COVID-19, вызванная коронавирусом нового типа, впервые зафиксирована в декабре 2019 года в китайском Ухане.

Фотогалерея

  • Выставка 240 лет дипломатических отношений Россия-Португалия
  • 1. Торговый центр Polygone Riviera, Франция
  • Названия на банках с напитками написаны шрифтом Брайля
  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)