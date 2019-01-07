Японских кукол проверят на сверхспособности

Портал представил главных героинь события и рассказал их истории. Одна из кукол, Кику Химэ, сделана в традиционном японском стиле ичимацу и может издавать жуткие звуки. В другой кукле, Коши, якобы были найдены обрывки сочинений китайского философа Конфуция. Детская игрушка Чарми, как отмечают создатели, заставляет мигать свет в помещениях. Четвертая участница шоу, кукла Миюки, может менять выражение лица, утверждают продюсеры.

В ходе видеотрансляции также можно будет следить за Семеркой Куби. Это набор из семи голов от манекенов, которые могут выбрасывать различные вещи из своих ноздрей.

«Мне кажется, что они играют с темными силами, с которыми не следовало бы так обращаться», — написал испуганный комментатор. «Наверное, куклы ужасно злы из-за того, что им придется работать так долго», — поддержал его другой юзер.

Каждая кукла будет находиться в отдельной комнате. Создатели предупреждают, что ближе к началу шоу могут появиться и другие участницы. Наблюдение за куклами займет пять с половиной дней, или 132 часа.