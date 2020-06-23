Японский суперкомпьютер Fugaku - самый быстрый в мире

Вторник, 23 Июнь 2020 Мир

Японский суперкомпьютер Fugaku - самый быстрый в мире

Японский суперкомпьютер Fugaku занял первую строчку в отчете группы международных экспертов ТОР-500, сообщает агентство Киодо.

За секунду Fugaku выполняет 415,5 квадриллионов операций. Это почти в три раза больше, чем американский суперкомпьютер Summit, который ранее возглавлял рейтинг TOP-500.
Третью строчку рейтинга занимает суперкомпьютер из США Sierra, далее идут китайские суперкомпьютеры Sunway TaihuLight и Tianhe, а шестую строчку занимает итальянский суперкомпьютер HPC5. В десятку самых производительных также вошли еще два суперкомпьютера из США и по одному суперкомпьютеру из Италии и Швейцарии, Японии.
Помимо показателей скорости, Fugaku  занял первое место в категории способа подсчета данных, который используется при компьютерной симуляции и моделировании процессов; в категории способности к самообучению искусственного интеллекта и в области обсчета и анализа больших объемов данных. До сих пор ни одному компьютеру в мире не удавалось занять первое
место в четырех номинациях из шести.
Суперкомпьютер Fugaku находится в населённом пункте Кобе в Японии. Он представляет собой устройство размером с комнату. Его используют для проведения сложных научных расчётов, решения военных задач, моделирования изменения климата на Земле с учётом процессов, благоприятствующих глобальному потеплению.
Преимуществами устройства назвали скорость, экономное расходование электрической энергии и точность. Руководитель института Рикэн Хироси Мацумото заявил, что с помощью Fugaku планируют разрабатывать системы искусственного интеллекта. В настоящее время суперкомпьютеры символизируют техническую и экономическую конкурентоспособность. Их применяют для разработки конструкций нового наземного и морского транспорта, воздушных лайнеров, медикаментов. Fugaku в том числе используют для создания вакцины от коронавируса, сообщает издание Nation News.

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