Японский суперкомпьютер Fugaku - самый быстрый в мире

За секунду Fugaku выполняет 415,5 квадриллионов операций. Это почти в три раза больше, чем американский суперкомпьютер Summit, который ранее возглавлял рейтинг TOP-500.

Третью строчку рейтинга занимает суперкомпьютер из США Sierra, далее идут китайские суперкомпьютеры Sunway TaihuLight и Tianhe, а шестую строчку занимает итальянский суперкомпьютер HPC5. В десятку самых производительных также вошли еще два суперкомпьютера из США и по одному суперкомпьютеру из Италии и Швейцарии, Японии.

Помимо показателей скорости, Fugaku занял первое место в категории способа подсчета данных, который используется при компьютерной симуляции и моделировании процессов; в категории способности к самообучению искусственного интеллекта и в области обсчета и анализа больших объемов данных. До сих пор ни одному компьютеру в мире не удавалось занять первое

место в четырех номинациях из шести.

Суперкомпьютер Fugaku находится в населённом пункте Кобе в Японии. Он представляет собой устройство размером с комнату. Его используют для проведения сложных научных расчётов, решения военных задач, моделирования изменения климата на Земле с учётом процессов, благоприятствующих глобальному потеплению.

Преимуществами устройства назвали скорость, экономное расходование электрической энергии и точность. Руководитель института Рикэн Хироси Мацумото заявил, что с помощью Fugaku планируют разрабатывать системы искусственного интеллекта. В настоящее время суперкомпьютеры символизируют техническую и экономическую конкурентоспособность. Их применяют для разработки конструкций нового наземного и морского транспорта, воздушных лайнеров, медикаментов. Fugaku в том числе используют для создания вакцины от коронавируса, сообщает издание Nation News.