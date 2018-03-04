Японского безработного арестовали за стеснительность

Воскресенье, 04 Март 2018 Мир Мир Популярные материалы

Японского безработного арестовали за стеснительность

В городе Хигасимацусима, арестовали 42-летнего безработного, которой 159 раз позвонил в государственную службу занятости города Исиномаки и ничего не сказал.

Все 159 звонков были совершены в один день. Мужчина звонил с половины третьего до пяти вечера. Сотрудники организации поднимали трубку, но не могли добиться от него ни слова.

Полиция выяснила, что в службу занятости названивал безработный из соседнего города. Проверка его мобильного телефона подтвердила, что все звонки исходили именно от него. Телефонный хулиган заявил, что хотел кое-что сказать, однако так и не уточнил, что именно.

Японские пользователи интернета, обсуждающие эту новость, уверены, что причина его проблем - стеснительность. «Сам знаю, как трудно бывает набраться храбрости и позвонить в центр занятости», - прокомментировал кто-то. «У него просто трудности с общением, - предположил другой. - Ему нужна помощь психотерапевта, а не арест». «Вызывает уважение, что он звонил и звонил 159 раз, хотя ему было тяжело», - утверждает третий.

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