Японского безработного арестовали за стеснительность

Все 159 звонков были совершены в один день. Мужчина звонил с половины третьего до пяти вечера. Сотрудники организации поднимали трубку, но не могли добиться от него ни слова.

Полиция выяснила, что в службу занятости названивал безработный из соседнего города. Проверка его мобильного телефона подтвердила, что все звонки исходили именно от него. Телефонный хулиган заявил, что хотел кое-что сказать, однако так и не уточнил, что именно.

Японские пользователи интернета, обсуждающие эту новость, уверены, что причина его проблем - стеснительность. «Сам знаю, как трудно бывает набраться храбрости и позвонить в центр занятости», - прокомментировал кто-то. «У него просто трудности с общением, - предположил другой. - Ему нужна помощь психотерапевта, а не арест». «Вызывает уважение, что он звонил и звонил 159 раз, хотя ему было тяжело», - утверждает третий.