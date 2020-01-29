«Ярмарка безумия» откроется в Лондоне

Зубс получил признание благодаря мультимедийным произведениям, сочетающим фото, видео и живопись.

Арт-шоу «Ярмарка безумия» — это возможность увидеть более тридцати работ, созданных Зубсом за последние шесть лет, с момента его переезда в Лос-Анджелес в 2014 году. На суд публики будут представлены портреты и видео знаменитых «участников всемирной ярмарки тщеславия», таких как Джон Леннон, Эми Уайнхаус, Дэвид Боуи, Мелани Гриффит, Лори Родкин и Шер.

Выдающийся британский искусствовед Джин Вейнрайт рассказывает: «Вдохновением для Зубса послужила культовая цитата Энди Уорхола о том, что «в будущем у каждого будут свои 15 минут славы», которая стала сильной визуальной метафорой его работ, отражающих динамику развития современной культуры».

Стоит ли тщеславие той цены, которую приходится за него платить? Что скрывается под глянцем и внешним лоском знаменитостей? Художник обнажает самые кровоточащие раны ярмарки тщеславия и выявляет парадокс: слава делает личность одновременно глубоко уязвимой и абсолютно неприкосновенной, и именно этот антагонизм двух составляющих является областью исследования творчества Зубса, пишет euromag.ru.

Куратор выставки, британский искусствовед Дженни Кристеннсон, на счету которой две персональные выставки Айдан Салаховой в Лондоне, так комментирует творчество Зубса Ансари: «Его работы поражают в самое сердце, ведь они затрагивают наши самые сокровенные желания и тревоги».

Зубс Ансари родился в Лондоне, имеет пакистанские корни. Он получил высшее образование в Университете Кингстон. Художник начал свою карьеру в области рекламы, поступив на работу в качестве фотографа и дизайнера в штаб-квартиру компании Shiseido в Париже, где проработал несколько лет под началом Сержа Лютанса. Определенное влияние на формирование творческой идентичности Зубса оказала поп-культура 80-х годов: музыка в исполнении Мадонны, Майкла Джексона, Агнеты Фельтског и Анни-Фрид Линдстаг из группы ABBA, а также знаменитые американские теленовеллы «Даллас» и «Династия» с яркой Джоан Коллинз. То, как трансформировались исполнители и герои, используя грим, парики, костюмы и сценический свет, находит отклик в работах художника.

Выставка продлится с 13 марта по 9 апреля 2020 года, а 12 марта в Elephant West состоится закрытый предпоказ.