Юная британка нашла в открытке послание из китайской тюрьмы

Вторник, 24 Декабрь 2019 Мир Мир

Юная британка нашла в открытке послание из китайской тюрьмы

Девочка из Лондона обнаружила на купленной новогодней открытке послание от заключенных из Китая.

Шестилетняя Флоренс Уиддиком купила в магазине Tesco набор открыток за £1,5. На одной из карточек с изображением котенка она увидела надпись.

«Мы заключенные-иностранцы в китайской тюрьме Цинпу в Шанхае. Нас принуждают работать против нашей воли. Помогите нам и сообщите правозащитным организациям», — говорится в сообщении.

В компании Tesco тоже подготовили ответ. Там заявили, что приостановили сотрудничество с китайской фабрикой по производству таких открыток и начали собственное расследование инцидента, сообщает euromag.ru.

По словам представителя фирмы, у компании есть целая система аудита, которая гарантирует, что поставщики не используют принудительный труд. Последний раз их китайские партнеры проходили проверку в ноябре и тогда не было информации о том, что на них трудятся заключенные.

Отмечается, что продажи рождественских открыток в магазинах британской сети приносят около £300 тыс. в год таким благотворительным организациям, как Британский фонд сердечных заболеваний, Фонд раковых исследования и Фонд диабета.

Пока неизвестно, получил ли кто-то еще подобную открытку с запиской внутри.

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