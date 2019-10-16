ЮНЕСКО и Guerlain поддержат пчеловодов

Ввиду того, что смертность пчел достигла тревожного уровня по всему миру, 17 октября ЮНЕСКО и французский дом парфюмерии Guerlain начнут осуществление пятилетнего проекта по подготовке и поддержке пчеловодов и распространению их знаний.

Проект осуществляется в рамках партнерства между ЮНЕСКО, LVMH и Программой «Человек и биосфера» (МАБ) и охватывает четыре направления деятельности: обучение пчеловодов в биосферных заповедниках ЮНЕСКО, создание пчеловодческих ферм, оказание технической поддержки пчеловодам и мониторинг последующей деятельности пасек, оценка преимуществ опыления в местных экосистемах.



Обучение и поддержка в создании пасек будет осуществляться Французской обсерваторией апиологии (OFA) в сотрудничестве с национальными комитетами МАБ и биосферными заповедниками, участвующими в проекте. Восемь пчеловодов из четырех стран примут участие в первом этапе проекта. Планируется, что к 2024 году в проекте примут участие 88 пчеловодов, и он будет охватывать 44 биосферных заповедника и 4400 ульев.



Генеральный директор ЮНЕСКО Одрэ Азуле выступит на презентации проекта. По словам г-жи Азуле «эта программа будет содействовать защите пчел в качестве ключевых опылителей в разнообразных экосистемах во всем мире. Обучающие программы и исследования будут способствовать распространению знаний и ноу-хау пчеловодов в целях укрепления связи между этим жизненно важным элементом биоразнообразия и продовольственной безопасностью, что, тем самым, позволит внести вклад в осуществление Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года. ЮНЕСКО рада рассчитывать на поддержку Дома Guerlain в своей деятельности на благо нашей планеты и будущих поколений».



Генеральный директор Дома Guerlain г-н Лоран Буало объяснил, что идея этого партнерства появилась в ходе мероприятия «Пчелиный университет», которое состоялось в мае в штаб-квартире ЮНЕСКО. «Этот проект станет новым этапом в деле охраны пчел, символа нашей компании. Мы очень рады возможности тесного сотрудничества с экспертами Программы ЮНЕСКО «Человек и биосфера» (МАБ)», - добавил г-н Буало.