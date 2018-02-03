Юноша совершил суицид в прямом эфире

Основная версия причины фатального поступка - критика родителей отношений парня и девушки.

О подробностях трагедии полиции рассказала возлюбленная индийца. Акаш Кумар (Akash Kumar) из города Патна позвонил девушке через мессенджер, чтобы поговорить с ней в последний раз - молодым людям было необходимо расстаться, так как их семьи были против их романтических отношений.

Со слов девушки, когда она подключилась в видеочату, Кумар лежал на кровати и целился пистолетом в свою голову. Она просила его убрать оружие и разрядить его, но тот отказался. Тело Кумара позднее нашел его двоюродный брат. Сообщается, что оружие было самодельным: пистолет был изготовлен из лома. Подобные вещи распространены в северной Индии.

Индийские СМИ высказывают предположения, что основной причиной такому поступку могла послужить не несчастная любовь, а академическая неуспеваемость юноши. Однако некоторые источники утверждают, что проблема была в отце Кумара: тот не хотел, чтобы его сын встречался с девушкой, семья которой как-то связана с криминалом.