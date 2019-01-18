За клиентами Airbnb снова подглядывали со скрытых камер

Пятница, 18 Январь 2019 Мир Мир

За клиентами Airbnb снова подглядывали со скрытых камер

Туристы из Америки, забронировавшие на время отпуска жилье через приложение Airbnb, обнаружили в съемном доме скрытые камеры. 

Профессор Джеффри Бигхэм отправился с семьей на новогодние каникулы в Сиэтл. В первый же день отдыха Бигхэм обнаружил несколько скрытых записывающих устройств в разных комнатах.

По словам профессора, в объявлении было упоминание о том, что вход в дом оснащен камерами, однако на самом деле они висели не при входе.  «Я был удивлен и немедленно отключил их. Не думаю, что мы занимались чем-то странным, пока камеры были включены, но мой двухлетний ребенок ходил перед ними голышом», — посетовал Бигхэм.

Он добавил, что на его жалобу владелец квартиры ответил грубым сообщением и оставил о постояльцах негативный отзыв на сайте.

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