За клиентами Airbnb снова подглядывали со скрытых камер

Профессор Джеффри Бигхэм отправился с семьей на новогодние каникулы в Сиэтл. В первый же день отдыха Бигхэм обнаружил несколько скрытых записывающих устройств в разных комнатах.

По словам профессора, в объявлении было упоминание о том, что вход в дом оснащен камерами, однако на самом деле они висели не при входе. «Я был удивлен и немедленно отключил их. Не думаю, что мы занимались чем-то странным, пока камеры были включены, но мой двухлетний ребенок ходил перед ними голышом», — посетовал Бигхэм.

Он добавил, что на его жалобу владелец квартиры ответил грубым сообщением и оставил о постояльцах негативный отзыв на сайте.