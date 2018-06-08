Забытый лотерейный билет на миллион долларов

Пятница, 08 Июнь 2018 Мир Мир

Забытый лотерейный билет на миллион долларов

В американском штате Канзас продавец вернул лотерейный билет на миллион долларов забывшему его на прилавке клиенту.

Кэл Патель (Kal Patel), чьи родители содержат магазин при заправке, заявил, что не жалеет о своем решении, так как «добрые дела возвращаются помощью, а злые - проблемами».

Выигравший в лотерею мужчина, пожелавший остаться анонимным, купил три билета в другом месте, но заехал на заправку и проверил, являются ли они выигрышными. Два из них он посмотрел, а третий забыл на прилавке. Сотрудники магазина решили проверить его и обнаружили, что в обмен на него можно получить миллион долларов.

Патель понял, о каком клиенте идет речь по описаниям, и попытался найти его дом, но не смог. Тогда он решил дождаться его на заправке.

Друзья обвинили Пателя в том, что он не воспользовался возможностью и не забрал деньги. Но он объяснил, что считает это правильным, к тому же многие сказали ему, что он «восстановил их веру в человечество».

Местная адвокатская фирма выписала Пателю чек на 1200 долларов в благодарность за добрый поступок.

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