Забывчивость принесла женщине 50 тысяч долларов

Об этом сообщает портал UPI.

47-летняя Ларон Бель-Поттс (Laron Belle-Potts) рассказала, что в тот день ее внук попросил приготовить на ужин спагетти. Она отправилась за ингредиентами в местный продуктовый магазин. На пути к дому она обнаружила, что забыла купить хлебные палочки. Американка вернулась в магазин и заодно сыграла в мгновенную лотерею Fast Play Lucky Numbers. Первая попытка принесла ей 15 долларов, а вторая — 10 долларов.

Тогда Бель-Поттс попытала удачу в третий раз и выиграла 50 тысяч долларов. На призовые деньги победительница решила закрыть долги и отправиться с мужем в путешествие.

В сентябре 2019 года сообщалось, что супружеская пара из американского штата Южная Каролина сорвала в лотерею джекпот благодаря забывчивости жены. Муж заехал на заправку, поскольку его жена забыла пополнить топливный бак, и заодно удачно сыграл в лотерею.