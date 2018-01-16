Зафиксирована крупнейшая в истории подводная катастрофа

Вторник, 16 Январь 2018 Мир Мир Популярные материалы

Зафиксирована крупнейшая в истории подводная катастрофа

Вулканологи Университета Тасмании описали крупное извержение подводного вулкана Гавр, которое произошло в 2012 году и, по оценкам, стало сильнейшим в своем классе за последние 100 лет.

Статья ученых опубликована в журнале Science Advances, кратко об исследовании рассказывается в пресс-релизе, опубликованном изданием Science Alert.

Извержение поначалу осталось незамеченным для ученых, однако вскоре вулканологи обнаружили у берегов Новой Зеландии крупный плавучий «остров», состоящий из отдельных кусков пемзы, площадью до 26 тысяч квадратных километров. Толщина образования достигала 3,5 метра. Через три месяца после извержения масса распалась на отдельные фрагменты, часть которых опустилась на морское дно, а другие были прибиты к берегам островов Тонга, Новой Зеландии и Австралии.

Ученые определили ход и мощность вулканической активности, изучив с помощью автономного необитаемого подводного аппарата место извержения. На глубине 1220 метров была обнаружена 4,5-километровая кальдера - крупная котловина, образовавшаяся при обрушении верхней части вулкана вовнутрь. На дне кальдеры находилось до 14 отверстий, через которые выбрасывалась лава, пепел и пемза.

За всю историю наблюдений извержение Гавра стало сильнейшим среди подводных вулканов. При этом, по оценкам исследователей, оно было в 1,5 раза мощнее, чем взрыв наземного вулкана Сент-Хеленс в 1980 году, сила которого оценивается в пять баллов из восьми по шкале вулканической активности VEI.

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