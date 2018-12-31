Зафиксирована новая опасная болезнь

Понедельник, 31 Декабрь 2018 Мир Мир

Зафиксирована новая опасная болезнь

Ученые зафиксировали в Гонконге несколько случаев передачи штамма гепатита Е от крыс человеку.

Это указывает на то, что заболевание стало трансмиссивным, то есть вирусы в организме животных теперь способны заражать человека через пока не известный механизм, сообщает издание Science Alert.

Женщина с ослабленной иммунной защитой с подозрением на гепатит Е была госпитализирована в мае 2017 года с такими симптомами, как потеря аппетита, боль в животе и головная боль. В сентябре 2018 года к врачам обратился 56-летний мужчина, у которого зарегистрировали первый случай гепатита Е, вызванного вирусами, которые перешли от крыс. Последующий анализ образцов крови показал, что женщина также была больна этим штаммом.

От человека к человеку гепатит Е передается через загрязненную частицами фекалий питьевую воду, предметы или руки при соприкосновении с ротовой полостью. Каким образом он начал передаваться от крыс, пока неизвестно, однако в последнее время специалисты заметили резкое увеличение числа грызунов в Гонконге. Заболевшие могли съесть пищу, на которую попали экскременты зараженных животных.

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