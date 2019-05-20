Зафиксировано катастрофическое повышение уровня моря

Понедельник, 20 Май 2019 Мир Мир

Зафиксировано катастрофическое повышение уровня моря

Ученые выяснили, что ледяной покров Антарктиды в некоторых местах истончился на 122 метра, самые быстрые изменения происходят в той части континента, что омывается Тихим и Атлантическим океанами.

Таяние распространяется вглубь материка, что усиливает вклад в повышение уровня моря. Об этом сообщается в пресс-релизе на Phys.org.

Исследователи проанализировали 800 миллионов спутниковых измерений высоты антарктического ледяного щита с 1992 по 2017 год. Они рассчитали баланс массы ледников, основываясь на результатах моделирования интенсивности снегопадов за тот же период. Оказалось, что вариации в осадках в течение нескольких лет приводят, как правило, к небольшим изменениям, однако в течение десятилетий наблюдается серьезный дисбаланс.

По словам исследователей, с 1992 года потери льда из-за глобального потепления начали усиливаться на 24 процентах территории Западной Антарктиды, в том числе ледниках Туэйтса и Пайн-Айленд. В настоящее время эти глетчеры из-за воздействия теплой морской воды тают в пять раз быстрее, чем в начале наблюдений. В целом потери льда в Восточной и Западной Антарктиде привели к повышению уровня моря с 1992 года на 4,6 миллиметра.

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