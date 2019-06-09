Загадочная болезнь убила молодоженов во время отпуска

Об этом сообщает Daily Mail.

Дэвид и Мишель Пол из города Форт-Уэрт заболели в первые дни пребывания на тропическом острове. Они сообщили своей семье об ухудшении состояния здоровья за день до отъезда, и вскоре Мишель скончалась.

Дэвида должны были перевезти в Австралию для дальнейшего обследования и лечения, однако он умер незадолго до этого.

Представитель Государственного департамента США подтвердил гибель туристов и выразил соболезнования их семьям.

Родственники погибших считают, что они могли подхватить смертельный вирус, поскольку правительство Фиджи предупреждало туристов о вспышках инфекционного заболевания. Власти Фиджи приступили к расследованию случившегося.