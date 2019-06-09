Загадочная болезнь убила молодоженов во время отпуска

Воскресенье, 09 Июнь 2019 Мир Мир

Загадочная болезнь убила молодоженов во время отпуска

Молодожены из Техаса умерли от загадочной болезни во время отпуска на Фиджи.

Об этом сообщает Daily Mail.

Дэвид и Мишель Пол из города Форт-Уэрт заболели в первые дни пребывания на тропическом острове. Они сообщили своей семье об ухудшении состояния здоровья за день до отъезда, и вскоре Мишель скончалась.

Дэвида должны были перевезти в Австралию для дальнейшего обследования и лечения, однако он умер незадолго до этого.

Представитель Государственного департамента США подтвердил гибель туристов и выразил соболезнования их семьям.

Родственники погибших считают, что они могли подхватить смертельный вирус, поскольку правительство Фиджи предупреждало туристов о вспышках инфекционного заболевания. Власти Фиджи приступили к расследованию случившегося.

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