Загадочное сообщение убило iPhone

Пятница, 24 Апрель 2020 Мир Мир

Загадочное сообщение убило iPhone

Пользователи сети рассказали о загадочном сообщении, которое приводит к неполадкам iPhone.

Выключение девайса происходит, когда владелец смартфона или планшета Apple принимает его в любом из мессенджеров, пишут пользователи на Reddit.

«Текстовая бомба» состоит из эмодзи итальянского флага и одного из символов языка синдхи. Пользователи обратили внимание, что когда владелец iPhone или iPad получает данные символы в сообщении, то устройство зависает, перезагружается или выключается. В некоторых случаях требуется полная перепрошивка устройства. Судя по сообщениям пострадавших от специфического сообщения, проблема затрагивает все смартфоны и планшеты Apple, работающие на актуальных версиях iOS и iPadOS.

Согласно комментариям в постах на Reddit, сообщение «убивает» девайсы сразу, как только появляется в уведомлениях на гаджете. Причем «текстовая бомба» работает как в нативном приложении для сообщений на устройствах, так и в сторонних мессенджерах. Судя по отзывам, Android-девайсы невосприимчивы к ошибке. На момент написания заметки Apple не отреагировала на проблему.

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