Загадочные смерти слонов в Ботсване

Четверг, 02 Июль 2020 Мир

Загадочные смерти слонов в Ботсване

Сотни слонов погибли в Африке при загадочных обстоятельствах.

Более 350 слонов умерли в северной части Ботсваны в результате загадочной массовой гибели, которую ученые назвали «природоохранной катастрофой». Об этом сообщает The Guardian.
Впервые серия смертей животных была зарегистрирована в Дельта Окаванго в начале мая, к концу месяца погибло 169 особей. К середине июня их число увеличилось более чем вдвое и, согласно местным источникам, которые пожелали остаться анонимными, 70 процентов смертей были сосредоточены вокруг водяных лунок.
Правительство Ботсваны еще не протестировало образцы, поэтому нет информации о том, что является причиной смерти или могут ли они представлять угрозу для здоровья человека. Две основные версии произошедшего — отравление или неизвестный патоген. Сибирская язва, изначально считавшаяся наиболее вероятной причиной, была исключена.

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