Заказавшему купальник мужчине прислали бандероль с золотом

Понедельник, 04 Февраль 2019 Мир Мир

Заказавшему купальник мужчине прислали бандероль с золотом

Житель французского города Ван по ошибке получил бандероль с золотыми монетами и слитками.

Ценный груз получил 27-летнему Жюльен Шаньо. Он рассказал, что заказал для своей жены купальник, однако получил тяжелой пакет. Открыв посылку, француз увидел монеты начала XX века и золотые слитки. Всего ему прислали 700 граммов драгоценного металла стоимостью около 20 тысяч евро, пишет ntv.ru.

После этого мужчина отнес ценную посылку в городской комиссариат. При помощи стражей порядка ему удалось найти настоящего адресата. Купальник же француз так и не получил, передает РИА Новости.

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