Заказавшему купальник мужчине прислали бандероль с золотом

Ценный груз получил 27-летнему Жюльен Шаньо. Он рассказал, что заказал для своей жены купальник, однако получил тяжелой пакет. Открыв посылку, француз увидел монеты начала XX века и золотые слитки. Всего ему прислали 700 граммов драгоценного металла стоимостью около 20 тысяч евро, пишет ntv.ru.

После этого мужчина отнес ценную посылку в городской комиссариат. При помощи стражей порядка ему удалось найти настоящего адресата. Купальник же француз так и не получил, передает РИА Новости.