Закон о климате и энергетике вступил в силу во Франции

Закон устанавливает «экологическое и климатическое чрезвычайное положение» и предусматривает меры по достижению углеродной нейтральности Франции к 2050 году.

Закон, вступивший в силу 8 ноября, включает 69 статей. Его окончательная редакция была принята Национальным собранием 26 сентября, сразу после того, как Межправительственная группа экспертов по изменению климата (МГЭИК) 8 августа 2019 года опубликовала отчет о катастрофических последствиях изменений климата, сообщает euromag.ru.

Закон пересматривает направления энергетической политики Франции, предусматривая, в частности, уменьшение потребления ископаемого топлива на 40% (вместо 30%) к 2030 году и закрытие последних угольных электростанций в 2022 году. Уменьшение сектора атомной энергетики на 50%, ранее запланированное на 2025 год, перенесено на 2035 год.

Кроме того, закон официально закрепляет статус Высшего совета по климату, который был создан в ноябре 2018 года. В состав этого независимого органа входят эксперты, назначаемые премьер-министром Франции. В их задачу входит составление ежегодного отчета о выполнении задач по снижению выброса парниковых газов, а также оценка социально-экономического воздействия программы по охране климата, включая занятость населения, сохранение биоразнообразия и различные политические аспекты.

Закон предусматривает постепенную программу обновления энергоснабжения жилого сектора: именно этот вопрос вызывал наиболее жаркие дебаты при обсуждении законопроекта, так как требует немалых финансовых затрат.

В тексте говорится, что с 1 января 2028 года энергопотребление жилых помещений не должно превышать пороговое значение 330 киловатт-часов первичной энергии на квадратный метр в год. Ежегодно будет проводиться оценка числа жилых помещений, превышающих этот порог, и стоимости работ по их реконструкции.

Закон предусматривает активное расширение биогазовой энергетики, отмечая при этом, что главной областью использования биомассы остается сельскохозяйственная промышленность и производство продуктов питания, а также лесное хозяйство.