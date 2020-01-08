Запрет встречать туристов в турецком аэропорту вызвал коллапс

Об этом сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

В частности, теперь представители турбизнеса не могут использовать таблички с фамилиями туристов или названием своих компаний. В зоне встречи могут находиться только друзья и родственники прибывающих — они и могут держать надписи.

Отмечается, что за нарушение правила туроператоры должны будут выплачивать штраф в размере 48 евро. АТОР сообщает, что в аэропорту Стамбула выделили отдельный зал для путешественников. Чтобы попасть туда, туроператоры должны приобрести пропуск IGA PASS и заплатить четыре евро (без учета налогов) за каждого туриста. Однако и там компании не могут пользоваться табличками с названиями туркомпаний и именами пассажиров.

АТОР указывает, что из-за этого сбор туристов в аэропорту теперь занимает как минимум полтора часа. «В итоге туристы разбредаются по аэропорту, нервничают, и когда, наконец, встречаются с сотрудниками DMC-компаний, то ругаются и жалуются», — сообщается на сайте. Кроме того, в Ассоциации турецких туристических агентств (TÜRSAB) такой запрет назвали «ударом по въездному туризму в Турцию». Пока что профильное турецкое министерство не отреагировало на просьбы туроператоров изменить положение.