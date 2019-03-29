Запущенный из Новой Зеландии спутник заработал

Старт произведен 28 марта с площадки, расположенной на побережье Северного острова (Новая Зеландия). В космос выведен экспериментальный спутник R3D2.

Как сообщило Управление перспективных исследовательских проектов в Twitter, антенна выведенного на орбиту космического аппарата спутника, изготовленная из полиимидной пленки, развернулась из рулона в восьмиугольник (площадью около четырех квадратных метров).

R3D2 изготовлен американской корпорацией Northrop Grumman по контракту, заключенному около полутора лет назад.

Первый пуск Electron, состоявшийся 25 мая 2017 года, стал неудачным из-за неверных данных, выдаваемых наземной системой измерений.

Сверхлегкая двухступенчатая ракета Electron предназначена для выведения на низкую околоземную орбиту полезной нагрузки массой до 250 килограммов. Стоимость пуска носителя не превышает 6,6 миллиона долларов. Ракета создана с использованием композитных материалов и трехмерной печати, позволяющих ее оперативно производить и запускать. В год Rocket Lab планирует проводить до 50 стартов носителя.

В настоящее время в мире нет действующей ракеты подобного класса, стартующей с наземной площадки. Имеются лишь орбитальные (запускаемые с самолета) ракеты, например Pegasus.