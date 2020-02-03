Зараженная коронавирусом женщина родила здоровую дочь

Об этом сообщает местный новостной портал ECNS.

Пациентка, имя которой не уточняется, находилась на 38-й неделе беременности. 30 января врачи решили провести кесарево сечение, поскольку состояние женщины ухудшалось. Вес новорожденной составлял 3,05 килограмма. Врачи оценили здоровье младенца на десять из десяти баллов по шкале Апгар.

Медики, принимавшие участие в родах, проходят проверку на коронавирус. У новорожденной девочки дважды взяли анализ на смертельно опасный вирус 2019-nCoV — 31 января и 2 февраля. В обоих случая результат был отрицательным. Мать и дочь находятся под наблюдением докторов в изолированных палатах. По данным врачей, женщина идет на поправку.

В конце декабря китайские власти зафиксировали в городе Ухань вспышку коронавируса 2019-nCoV. В закрытом на карантин промышленном центре находятся более тысячи иностранцев. Зарубежные страны, включая США и Японию, спецрейсами вывозят своих граждан. Эвакуация россиян из наиболее пораженных коронавирусом районов Китая начнется 3-4 февраля. Известно, что вирус способен передаваться от человека к человеку. По данным на полночь воскресенья, 2 февраля, помимо КНР, заболевание выявлено еще в 23 странах, в том числе в России.