Заразившийся коронавирусом Том Хэнкс покинул больницу

Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Отмечается, что знаменитостей выписали из медицинского учреждения и отправили на карантин в арендованном доме в Австралии. Пока не уточняется, сколько времени им придется провести в изоляции.

63-летний Хэнкс прибыл в Австралию, чтобы принять участие в съемках биографического фильма о певце Элвисе Пресли. В настоящее время производство картины приостановлено из-за диагноза актера.

О том, что артист и его супруга заразились коронавирусом, стало известно 13 марта. Позднее Хэнкс опубликовал пост, в котором поблагодарил всех, кто заботился о нем и его жене. «Мы же живем одним днем, ведь есть вещи, через которые мы можем пройти, следуя советам специалистов и заботясь о себе, верно?» — написал артист. В публикации Хэнкс также вспомнил цитату из фильма «Их собственная лига»: «Помните, несмотря ни на что, в бейсболе не плачут».