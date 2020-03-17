Заразившийся коронавирусом Том Хэнкс покинул больницу

Вторник, 17 Март 2020 Мир Мир

Заразившийся коронавирусом Том Хэнкс покинул больницу

Заразившийся коронавирусом американский актер Том Хэнкс и его жена Рита Уилсон покинули больницу.

Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Отмечается, что знаменитостей выписали из медицинского учреждения и отправили на карантин в арендованном доме в Австралии. Пока не уточняется, сколько времени им придется провести в изоляции.

63-летний Хэнкс прибыл в Австралию, чтобы принять участие в съемках биографического фильма о певце Элвисе Пресли. В настоящее время производство картины приостановлено из-за диагноза актера.

О том, что артист и его супруга заразились коронавирусом, стало известно 13 марта. Позднее Хэнкс опубликовал пост, в котором поблагодарил всех, кто заботился о нем и его жене. «Мы же живем одним днем, ведь есть вещи, через которые мы можем пройти, следуя советам специалистов и заботясь о себе, верно?» — написал артист. В публикации Хэнкс также вспомнил цитату из фильма «Их собственная лига»: «Помните, несмотря ни на что, в бейсболе не плачут».

Фотогалерея

  • Выставка 240 лет дипломатических отношений Россия-Португалия
  • 1. Торговый центр Polygone Riviera, Франция
  • Названия на банках с напитками написаны шрифтом Брайля
  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)