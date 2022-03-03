Завершился второй раунд переговоров РФ и Украины

Это была вторая встреча, которая продолжалась примерно 2,5 часа. Стороны договорились организовать спецканал связи для эвакуации мирных граждан из населенных пунктов, где идет военные действия.

Первым к журналистам вышли представители украинской делегации. Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк сказал, сторонам удалось достигнуть понимания по вопросу гуманитарных коридоров с временным прекращением огня. Он пояснил, что Россия и Украина организуют спецканал связи для взаимодействия при эвакуации мирных граждан. Но в целом, сказал господин Подоляк, Киев не получил тех результатов, на которые рассчитывал.

Затем ход переговоров прокомментировал глава российской делегации Владимир Мединский. Он сказал, что стороны смогли найти понимание по части пунктов на переговорах. Он пояснил, что стороны договорились о гуманитарных коридорах для выхода населения и возможном временном прекращении огня. Достигнутые соглашения господин Мединский назвал «существенным прогрессом».

Как сказал другой представитель российской делегации, депутат Госдумы Леонид Слуцкий, некоторые договоренности с Украиной нужно будет закреплять и после проводить процедуру национальной ратификации.

Планируется третий раунд переговоров. Он пройдет «в ближайшие дни», сказал Слуцкий.

В состав российской делегации помимо Мединского и Слуцкого входят заместитель министра иностранных дел Андрей Руденко, посол в Белоруссии Борис Грызлов и замминистра обороны Александр Фомин.

В состав украинской делегации, кроме Подоляка, входят министр обороны Алексей Резников, замминистра иностранных дел Николай Точицкий, председатель фракции партии «Слуга народа» Давид Арахамия, первый заместитель главы делегации Украины в Трехсторонней контактной группе Андрей Костин и народный депутат Рустем Умеров.