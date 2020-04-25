Завод Volvo в Швеции возобновляет работу

Решение было принято руководством компании после переговоров с профсоюзами. Также с понедельника приступят к работе и сотрудники офисов Volvo Cars на территории Швеции. Завод и офисы за последние недели прошли всю необходимую обработку и подготовку, чтобы обеспечить максимальную защиту здоровья и безопасность сотрудников, пишет euromag.ru.