Зеленский объявил о роспуске Верховной рады

Господин Зеленский призвал членов правительства «освободить места для будущих поколений».

«Я не понимаю наше правительство, которое только разводит руками и говорит мне, что мы не сможем сделать. Это неправда — можете, вы можете взять бумагу, взять ручку и освободить свои места для тех, кто будет думать о следующих поколениях, а не о следующих выборах»,— заявил он.

Президент Украины также призвал в течение двух месяцев уволить главу Службы безопасности Василия Грицака, генпрокурора Юрия Луценко и главу Минобороны Степана Полторака. Помимо этого господин Зеленский выступил за принятие закона об отмене депутатской неприкосновенности, пишет euromag.ru.

«Я очень вас прошу принять закон об отмене депутатской неприкосновенности, закон об уголовной ответственности за незаконное обогащение, многострадальный избирательный кодекс»,— сказал он парламентариям.

О намерении распустить Раду Владимир Зеленский заявил после своего избрания. По его мнению, украинский парламент не выполняет обещания, данные народу. Советник президента Дмитрий Разумков говорил, что для роспуска Рады «есть рад предпосылок, в том числе отсутствие коалиции в парламенте».