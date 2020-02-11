Зеленский уволил главу своего офиса

Вторник, 11 Февраль 2020 Мир Мир

Зеленский уволил главу своего офиса

Президент Украины Владимир Зеленский издал указ об увольнении главы своего офиса Андрея Богдана.

Об этом во вторник сообщила пресс-служба главы государства.

"Уволить Богдана Адрея Иосифовича с должности руководителя офиса президента Украиы", - говорится в документе. Другим указом Зеленский назначил главой своей администрации Андрея Ермака, который до этого занимал пост заместителя руководителя офиса и занимался вопросами внешней политики.

Андрей Богдан ранее был адвокатом бизнесмена Игоря Коломойского, аппарат президента Украины возглавил с 21 мая 2019 года, пишет euromag.ru.

По неофициальным данным, между Богданом и Ермаком были серьезные разногласия во взглядах на политику президентского офиса, а также на некоторые важные проблемы на Украине.

Андрей Ермак ранее был помощником депутата Верховной рады из Партии регионов Эльбруса Тедеева. С июля 2019 года он стал заниматься международными отношениями в офисе президента, в частности, проводил переговоры как представитель Зеленского в "нормандской четверке" (Германия, Россия, Украина и Франция). Кроме того, он возглавлял координационную группу Украины по обмену пленными.

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