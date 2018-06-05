Зеленый чай - защита от инфаркта

Британские ученые нашли и еще один возможный плюс EGCG - замедление формирования бляшек, закупоривающих коронарные сосуды и в худшем случае способных привести к инфаркту.

В недавнем исследовании они показали, что EGCG воздействует на аполипопротеин А1 (apoA-I), белок-носитель «хорошего холестерина». Об этом профессор Ланкастерского университета Дэвид Миддлтон (David Middleton) и его коллеги пишут в статье, опубликованной в Journal of Biological Chemistry.

Известно, что «чистый» протеин apoA-I накапливается с возрастом и при некоторых условиях может стимулировать отрыв накопившихся на стенках сосудов белковых бляшек – именно так запускается инфаркт. Добавив apoA-I в чай, Миддлтон и его соавторы нагревали его в микроволновке, показав, что в результате EGCG связывается с белковыми нитями и стимулирует их разрушение с образованием безвредных фрагментов.

Авторы работы подчеркивают, что сама по себе она еще не означает, что активное потребление чая замедлит развитие коронарной недостаточности. Куда лучшими способами добиться этого будет отказ от курения, достаточные физические нагрузки, сбалансированное питание и отсутствие стрессов.