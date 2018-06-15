Землетрясение магнитудой 5,6 произошло в Индонезии

Пятница, 15 Июнь 2018 Мир Мир

Землетрясение магнитудой 5,6 произошло в Индонезии

Землетрясение магнитудой 5,6 произошло на северном побережье острова Новая Гвинея на территории Индонезии.

Подземный толчок был зафиксирован в 215 км западнее города Джаяпура, а по интенсивности сотрясений в эпицентре землетрясение оценивается как «очень сильное».

Информации о жертвах и разрушениях не поступало.

Индонезия находится в самой сейсмически активной зоне планеты и является частью так называемого Тихоокеанского огненного кольца (мощного тектонического разлома). В этом районе земного шара располагаются самые активные тектонические плиты, одна из которых передвигается со скоростью семь сантиметров в год. Ежегодно сейсмологи регистрируют здесь 6-7 тысяч землетрясений магнитудой выше 4,0.

В 2004 году у северо-западного побережья индонезийского острова Суматра произошло сильнейшее в мире за предшествовавшие 40 лет землетрясение. Вызванное им цунами стало причиной гибели сотен тысяч человек в 12 странах Индийского океана.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Газета «Слово»». Подписывайся!

Последние новости

    • Португалия: Роналду признал свою вину по делу о неуплате налогов

      Роналду получит судимость и выплатит 19 млн евро по делу о неуплате налогов.

      Подробнее

    • Португалия: мошенничество с арендой

      Информация опубликована на веб-сайте Уголовной полиции (PJ).

      Подробнее

    • Месси обошел Роналду

      Нападающий «Барселоны» и сборной Аргентины по футболу Лионель Месси возглавил рейтинг самых высокооплачиваемых футболистов по версии журнала Forbes.

      Подробнее

    • «Барселона» заинтересовалась футболистом сборной России

      Полузащитник ЦСКА и сборной России Александр Головин может перейти в «Барселону».

      Подробнее

    • Футболист сборной России попал на обложки итальянских газет

      Фото полузащитника московского ЦСКА и сборной России Александра Головина появилось на обложках ведущих спортивных газет Италии.

      Подробнее

    • С бывшего главы Федерации футбола Италии сняли обвинения

      С бывшего главы Федерации футбола Италии сняли обвинения в домогательствах из-за возраста потерпевшей.

      Подробнее

    • Землетрясение магнитудой 5,6 произошло в Индонезии

      Землетрясение магнитудой 5,6 произошло на северном побережье острова Новая Гвинея на территории Индонезии.

      Подробнее

    • США ввели пошлины на китайские товары

      США вводят США 25-процентную пошлину на товары из КНР, заявил Дональд Трамп.

       

      Подробнее

Фотогалерея

  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)
  • Португалия: Монастырь Баталья
  • Португалия: Гроты Moeda
  • Праздник Первого звонка в Первой Славянской школе