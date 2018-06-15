Землетрясение магнитудой 5,6 произошло в Индонезии

Подземный толчок был зафиксирован в 215 км западнее города Джаяпура, а по интенсивности сотрясений в эпицентре землетрясение оценивается как «очень сильное».

Информации о жертвах и разрушениях не поступало.

Индонезия находится в самой сейсмически активной зоне планеты и является частью так называемого Тихоокеанского огненного кольца (мощного тектонического разлома). В этом районе земного шара располагаются самые активные тектонические плиты, одна из которых передвигается со скоростью семь сантиметров в год. Ежегодно сейсмологи регистрируют здесь 6-7 тысяч землетрясений магнитудой выше 4,0.

В 2004 году у северо-западного побережья индонезийского острова Суматра произошло сильнейшее в мире за предшествовавшие 40 лет землетрясение. Вызванное им цунами стало причиной гибели сотен тысяч человек в 12 странах Индийского океана.