Землетрясение произошло у берегов Греции

Четверг, 21 Май 2020 Мир Мир

Землетрясение произошло у берегов Греции

Землетрясение магнитудой 5,7 произошло у берегов Греции.

Сейсмическое событие произошло 20 мая в 23:43 по времени UTC (совпадает с московским), сообщает Геологическая служба США.

Эпицентр стихии находился в 224 км к юго-западу от города Метони (периферия Пелопоннес), где проживают около 1103 человек. Очаг залегал на глубине 20,2 км. Информации о пострадавших и разрушениях на данный момент не поступало, пишет euromag.ru.

18 мая землетрясение магнитудой 4,6 произошло у восточного побережья Камчатки. Его эпицентр находился в акватории Тихого океана в 121 км юго-восточнее Петропавловска-Камчатского.

Фотогалерея

  • Выставка 240 лет дипломатических отношений Россия-Португалия
  • 1. Торговый центр Polygone Riviera, Франция
  • Названия на банках с напитками написаны шрифтом Брайля
  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)